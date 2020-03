-100 a Euro2020: inizia il conto alla rovescia. Coronavirus permettendo

Inizia il conto alla rovescia per i campionati europei di calcio. 100 giorni al via, Coronavirus permettendo: la manifestazione è in programma a partire dal 12 giugno, per la prima volta in modalità itinerante. Dodici città coinvolte, non proprio nell'anno giusto, verrebbe da dire. A posteriori, ovviamente. Con l'emergenza sanitaria che dilaga nel Vecchio Continente, e alcuni campionati, a partire da quello italiano, che hanno già subito dei rinvii, la certezza che mancano 100 giorni oggi c'è, ma domani chissà.

La UEFA tranquillizza. L'unico a esprimersi, più o meno, sul tema, è stato il presidente FIFA, Gianni Infantino, che in materia però non ha competenze. E in realtà si è profuso in un salomonico "non si può escludere nulla", una non chiusura che solo in maniera forzata si può trasformare in apertura. Anche perché il suo omologo UEFA, Aleksander Ceferin, è stato in realtà abbastanza chiaro: "Basta scenari oscuri". Dai vertici di Nyon non è fin qui arrivata alcuna apertura sull'eventualità di trasformarlo da itinerante a fisso, magari con sede in Inghilterra. Anche perché le altre federazioni non la prenderebbero benissimo. Euro2020, si fa, tra 100 giorni. Fino a nuovo avviso.