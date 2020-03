-100 a Euro2020, Mancini: "Vincerlo sarebbe una gran cosa. Zaniolo? Aspettiamo"

Raggiunto da Sky Sport 24, a cento giorni dagli Europei, il ct Roberto Mancini: "Ho già in testa alcune scelte, credo che manchino tre mesi e qualcosa possa cambiare, ma non molto. Il problema è che sono solo 23".

Ieri il sorteggio della prossima Nations League. Come è stata la prima edizione?

"È una competizione che dovevamo capire come funzionava. Abbiamo provato tanti giovani, ho provato a cambiare la squadra. Nonostante questo siamo arrivati all'ultima partita in cui ci saremmo potuti qualificare. Tutto sommato è stata una cosa molto positiva, giocare per i tre punti è sempre molto meglio".

Ha costruito un grande gruppo, in cui i giocatori sembrano divertirsi.

"Credo sia naturale divertirsi e cercare di far divertire tutto. Abbiamo fatto delle prove, abbiamo cercato di prendere i più talentuosi. E poi abbiamo visto che stavano bene insieme. Magari ci aspettavamo anche più tempo, invece dopo 5-6 partite la squadra ha iniziato a giocare bene e questo è stato importante".

Si è stupito di se stesso visti i risultati?

"Io sono fiero della squadra, che gioca sempre per vincere, anche rischiando. Questa è una cosa che mi fa felice, al di là dei record che è chiaro facciano piacere. Poi conta provare a vincere".

Perché l'Italia può vincere l'Europeo?

"Perché ha giocatori bravi, per questo".

Ha perso uno come Zaniolo, ma recuperato Chiellini.

"Beh, avremmo avuto piacere di poter contare su tutti e speriamo di poterli avere tutti a disposizione. Su Zaniolo aspettiamo di vedere cosa accadrà tra un mese e poi valuteremo insieme. Io credo che non sia così semplice, è un ragazzo giovane che avrà altri traguardi davanti. L'importante è che lui ne esca bene".

La sua idea su quello che sta succedendo nel nostro Paese, e nel calcio italiano, nell'emergenza Coronavirus?

"Io sono leggermente preoccupato per i miei genitori, che hanno un'età avanzata. Mi dispiace per la situazione, è una cosa che fin qui per fortuna non ci era mai capitata. Spero che al più presto tutto si risolva, che trovino un vaccino e che possano sconfiggere questo virus. Che torni tutto alla normalità".

Cosa succederà?

"Io sto a quello che decidono. Ci sono persone più competenti di me che stanno lavorando bene, penso soprattutto ai medici. A prendere queste decisioni sarà chi di dovere. È chiaro che spero si torni alla normalità al più presto, questo penso lo sperino tutti gli italiani".

Se l'Italia vincesse gli Europei...

"Saremmo felici. Considerato quello che sta succedendo, sarebbe un momento di felicità per tutti i tifosi italiani. E poi, insomma, sarebbe una grande cosa tornare a vincerli dopo 50 anni. Scaramanzia? Lascia il tempo che trova. Cercheremo di fare del nostro meglio, di vincere l'Europeo".