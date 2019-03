100 giovani d'Italia: oggi svelate 50 posizioni. Da Birindelli a Carnesecchi

© foto di Federico De Luca

I migliori 100 giovani italiani nati dopo il 1.1.98 nella classifica di TMW, che li ha messi in fila considerando valore attuale e prospettiva: il calcio italiano si sta rifondando puntando forte sui talenti di casa propria, come dimostrano i tanti 1999 o 2000 che giocano in Serie A, ma anche e soprattutto l'incisività dimostrata da questi ragazzini terribili in Nazionale, Kean e Zaniolo in primis. Oggi e domani verranno svelate le posizioni di questa particolarissima Top 100, intanto andiamo a leggere le posizioni dalla 51 alla 100, svelate già oggi con numerosi approfondimenti e interviste:

51) Marco Carnesecchi (2000, portiere, Atalanta)

52) Fabrizio Caligara (2000, centrocampista centrale, Olbia)

53) Edoardo Bove (2002, centrocampista centrale, Roma)

54) Edoardo Vergani (2001, attaccante centrale, Inter)

55) Riccardo Calafiori (2002, terzino sinistro, Roma)

56) Luca Ercolani (1999, difensore centrale, Manchester United)

57) Luca Ranieri (1999, terzino sinistro, Foggia)

58) Gianmarco Cangiano (2001, esterno sinistro offensivo, Roma)

59) Andrea Colpani (1999, centrocampista centrale, Atalanta)

60) Simone Muratore (1998, centrocampista centrale, Juventus)

61) Luca Zanimacchia (esterno offensivo, 1998, Juventus)

62) Antonio Candela (2000, terzino destro, Genoa)

63) Manuel Gasparini (2002, portiere, Udinese)

64) Francesco Mezzoni (2000, esterno destro, Napoli)

65) Marco Sala (1999, terzino sinistro, Arezzo)

66) Samuele Ricci (2001, centrocampista centrale, Empoli)

67) Marco Meli (2000, trequartista, Fiorentina)

68) Marco Olivieri (1999, attaccante centrale, Juventus)

69) Ferdinando Del Sole (1998, esterno offensivo, Pescara)

70) Laurens Serpe (2001, difensore centrale, Inter)

71) Emmanuel Gyabuaa (2001, centrocampista centrale, Atalanta)

72) Franco Tongya Heubang (2002, trequartista, Juventus)

73) Gabriele Zappa (1999, terzino destro, Inter)

74) Alessandro Cortinovis (2001, trequartista, Atalanta)

75) Salvatore Esposito (2000, centrocampista, Ravenna)

76) Elia Petrelli (2001, attaccante centrale, Juventus)

77) Alberto Dossena (1998, difensore centrale, Pistoiese)

78) Kevin Cannavò (2000, attaccante centrale, Palermo)

79) Freddi Greco (2001, terzino sinistro, Roma)

80) Andrea Rizzo Pinna (2000, centrocampista centrale, SPAL)

81) Nicolò Cudrig (2002, attaccante centrale, Cercle Bruges)

82) Manuel De Luca (1998, attaccante, Alessandria)

83) Pietro Beruatto (1998, terzino sinistro, Juventus)

84) Alessandro Mallamo (1999, esterno offensivo, Novara)

85) Alessandro Bordin (1998, mediano, Perugia)

86) Andrea Capone (2002, attaccante, Milan)

87) Alessandro Buongiorno (1999, difensore centrale, Carpi)

88) Nicola Rauti (2000, attaccante centrale, Torino)

89) Luca Matarese (1998, seconda punta, Foggia)

90) Andrea Ghion (2000, mediano, Sassuolo)

91) Michele Cerofolini (1999, portiere, Bisceglie)

92) Alessandro Vogliacco (1998, difensore centrale, Pordenone)

93) Felice D'Amico (2000, ala sinistra, Chievo Verona)

94) Eyob Zambataro (1998, terzino sinistro, Padova)

95) Francesco Verde (1999, attaccante centrale, Cagliari)

96) Niccolò Corrado (2000, terzino sinistro, Inter)

97) Gianluca Frabotta (1999, terzino sinistro, Pordenone)

98) Giacomo Siniega (2001, difensore centrale, Torino)

99) Michael Folorunsho (1998, centrocampista centrale, Virtus Francavilla)

100) Samuele Birindelli (1999, terzino destro, Pisa)