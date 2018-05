100 milioni da spendere e Monchi come ds: carta giallorossa per tre colpi

© foto di Federico Gaetano

Il cammino super in Champions League regala alla Roma un bonus extra su cui Monchi potrà, anzi dovrà, costruire la Roma del futuro. Dopo aver messo al sicuro la colonna Alisson e potendo contare su pedine importantissime come Nainggolan e Dzeko, il mercato giallorosso può iniziare, anche alla luce di una qualificazione alla prossima Champions League quasi in tasca. Carta bianca dunque per il grande scopritore di talenti spagnolo, che avrà a disposizione un bel budget anche senza andare le necessarie cessioni copribilancio.

L'INVESTIMENTO: la seconda punta è un investimento che la Roma vuole fare, benché numericamente sia a posto nel ruolo. Cengiz Under è paragonabile ad un titolare dopo questo girone di ritorno, Patrick Schick è tornato pienamente arruolabile e aspetta solo la chance di brillare, mentre Diego Perotti e Stephan El Shaarawy continuano a non brillare per continuità ma sono molto incisivi nel periodi di grande forma. Difficile anche pensare ad un addio di Gregoire Defrel, dopo un anno praticamente passato interamente in infermeria. Ma la voglia di colpo i prospettiva è una caratteristica distintiva di Monchi, che si è già mosso per due giocatori facenti parte di questa categoria come Hakim Ziyech e Justin Kluivert.

L'ALTERNATIVA: Di Francesco ha chiarito che il passaggio alla difesa a tre non è un imperativo ma una possibilità ulteriore che la squadra ha sviluppato grazie all'esperienza maturata quest'anno. Ma per fare la difesa a tre, servono i difensori: numericamente la rosa al momento ne conta quattro, compreso il fresco esordiente Capradossi, quindi un investimento su un centrale di spessore, sul modello di quanto fatto la scorsa estate con Hector Moreno, poi perso a gennaio per le esigenze di campo del messicano.

LA NECESSITÀ: detto della voglia di fare un investimento, quello che in questo momento alla Roma serve assolutamente è un centrocampista in grado di adattarsi bene allo schieramento a due e a tre, le alternative provate da Di Francesco durante l'anno. L'identikit conduce al nome di Nicolò Barella, ma per il gioiello del Cagliari la strada è impervia e in salita. Diciamo che la tipologia del giocatore è comunque questa.

LA SORPRESA: la prima mossa Monchi l'ha fatta in Croazia. Bloccato per una cifra irrisoria, se la si compara a quanto sono stati pagati Pjaca o Rog per esempio, il talentuoso Ante Coric. Il fantasista della Dinamo Zagabria paga però due stagioni ricche di infortuni e povere di stimoli, che ne hanno impedito la definitiva esplosione ad alto livello. Alla Roma, con la spinta della competitività della Serie A italiana, dovrà ritrovare la brillantezza giusta per arrivare dove il suo talento può portarlo.