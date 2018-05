100 milioni vitali. Roma, con questa Champions Salah poteva restare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un passo avanti nel fatturato da circa 100 milioni di euro ( CLICCA QUI per l'approfondimento ). L'ottima campagna europea della Roma in Champions ha portato grandissimi benefici alle casse giallorosse, anche e soprattutto in ottica mercato estivo.

I CONTI TORNANO - Lo scorso anno, il primo con Monchi alla guida, la Roma ha dovuto cedere Mohamed Salah (42 milioni), Antonio Rudiger (35 milioni) e Leandro Paredes (23 milioni) per far quadrare il bilancio e per rispettare i parametri imposti dal Financial Fair Play della UEFA. Tre cessioni 'obbligate', per così dire, che hanno portato a Trigoria 100 milioni, euro più euro meno. Una cifra che ritorna, proprio quei 100 milioni 'extra' che quest'anno arriveranno dalla Champions League e che di fatto permetteranno all'uomo mercato iberico di agire con molta più autonomia. Che tradotto significa evitare cessioni potenzialmente 'sanguinose', leggasi Mohamed Salah al Liverpool per 42 milioni di euro.

ALISSON, MANOLAS E GLI ALTRI - Proiettandoci verso l'estate, sono principalmente quattro i nomi che meritano attenzione in ottica cessione. Il primo è ovviamente Alisson: il portiere brasiliano è stato autore di una splendida stagione in giallorosso, non a caso le due finaliste di Champions lo hanno messo nella propria lista degli acquisti. C'è poi Kostas Manolas, centrale ambito da tanti club europei, soprattutto inglesi. Quindi il solito corteggiatissimo Radja Nainggolan, anche lui con estimatori britannici sempre presenti, per finire con Edin Dzeko, virtualmente ceduto già in inverno prima dell'inattesa fumata nera col Chelsea. Quattro nomi importanti, di cui almeno uno sacrificabile sull'altare del bilancio. Almeno fino a qualche mese fa. Perché con i 100 milioni della Champions tutto può davvero cambiare.