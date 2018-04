100 volte Gigio, l’orgoglio del Milan: però Gattuso vuole di più

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Presente contro futuro? Rino Gattuso non vuole pensarci e coccola il suo portiere, Gigio Donnarumma, che oggi sfiderà Pepe Reina, prossimo a vestire la maglia rossonera. E’ uno dei tanti temi di Milan-Napoli, match affascinante in scena oggi a San Siro alle 15,00, con i ragazzi di Gattuso a caccia della vittoria che manca da tre partite (in cui ha raccolto solo 2 punti). Oggi però Gianluigi Donnarumma raggiungerà quota 100 partite in serie A all’età di 19 anni, diventando così il giocatore più giovane nella storia del campionato italiano a tagliare questo traguardo. Un orgoglio per il settore giovanile milanista, come ha raccontato il tecnico in conferenza stampa: “Sono orgoglioso di lui. Adesso comincia il bello. Negli ultimi anni ha fatto 100 partite ed è incredibile, ora ha l'obbligo di diventare il più forte al mondo lavorando con serenità. C'è affetto e protezione totale per lui, si fa voler bene, e un errore ogni tanto ci sta”.

Poi l’ultima frase per stimolarlo a fare meglio, perché a 19 anni c’è sempre da migliorare: “Deve alzare l'asticella, ha tutto per diventare il più forte al mondo". Donnarumma non dovrà farsi distrarre dalle voci di mercato, oggi affronterà Reina che il prossimo anno vestirà rossonera e si giocherà una maglia da titolare proprio con Gigio, anche se il rischio cessione per il 19enne di Castellammare di Stabia c’è sempre, al di là delle parole rassicuranti di Fassone, è nota la volontà del suo agente di spostarlo dal Milan. Del possibile dualismo Donnarumma-Reina ne ha parlato anche Gattuso: “Di Pepe non mi interessa, io penso a Gigio e ai miei. Pepe rappresenta il Napoli, se e quando arriverà lo accoglieremo a braccia aperta. Ma adesso pensiamo a noi e al Milan”.