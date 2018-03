100 volte Icardi: "I gol a Juve e tripletta nel derby quelli più soddisfacenti"

Fonte: www.inter.it

100 gol con la maglia dell'Inter, 103 gol totali in Serie A. Doppio traguardo raggiunto con un poker da Mauro Icardi. Domenica speciale, che il diretto interessato ha raccontato a Inter TV: "È stata una domenica perfetta perché è arrivato anche il mio centesimo gol con l'Inter e perché abbiamo giocato da grande squadra. Da attaccante devo essere nel posto giusto al momento giusto per fare gol per la squadra".

I 100 gol con la maglia dell'Inter sono il pretesto per ricordarli e scegliere i migliori: "I gol sono tutti belli, segnare è una soddisfazione. I gol alla Juventus e la tripletta nel derby sono quelli che rimangono più impressi. Perisic e Candreva sono i compagni che mi hanno fatto più assist in questi ultimi anni, ma sono tanti i compagni che mi hanno aiutato da quando sono qui e li ringrazio tutti".

Dopo la sosta, l'Inter tornerà in campo a San Siro contro il Verona: "Ora pensiamo al Verona e poi alle altre, chi rimane qua le sta preparando al meglio. I tifosi sono sempre grandiosi, hanno amore per l'Inter e per noi giocatori e ed è la cosa più bella del calcio".