1150 minuti senza gol: Muriel e Piatek si sono inceppati. Il polacco non tira più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si trovavano, si sono affrontati, non hanno lasciato il segno. È un'immagine sbiadita, la partita di Luis Muriel e Krzysztof Piatek, al termine di Fiorentina-Milan. Ancora a secco, sia il colombiano che il polacco. Eppure erano partiti così bene.

Qui Muriel: salgono a 643 i minuti in campionato senza reti da parte dell'ex Siviglia. È un bilancio beffardo, il suo, se si considera che aveva segnato 6 gol nei primi 649' della sua avventura viola in campionato. Sei gol nelle prime otto partite, poi il vuoto pneumatico: avvitato nella crisi della Fiorentina, dopo la gioia con la Lazio non l'ha più trovata. Succedeva il 10 marzo. Può consolarsi con la rete segnata all'Atalanta in Coppa Italia nella gara di ritorno il 25 aprile (segnò anche all'andata, ma a fine febbraio). E col fatto che stasera ha quantomeno tirato in porta, murata da Donnarumma con una gran parata.

Qui Piatek: 507 minuti senza reti in campionato per l'ex Genoa, che sogna ancora di diventare il primo giocatore nella storia della Serie A in doppia cifra con due maglie nello stesso campionato. Un po' cervellotico? Infatti, gli basterebbe soprattutto segnare. Lo ha fatto a raffica dal suo arrivo a Milano: 8 gol in 840 minuti, spalmati su dodici gare. Paradossalmente, ha rallentato il suo ritmo da quando è diventato titolare pressoché inamovibile, fino a fermarsi del tutto in queste ultime uscite. Non segna dal 6 aprile contro la Juventus. Soprattutto, non tira più: con la gara di oggi arriva a 366 minuti senza un solo tiro in porta. Polveri bagnate?