© foto di Imago/Image Sport

Gol e spettacolo nelle due sfide di Champions League che si sono disputate questa sera. 12 gol messi a segno in 90 minuti, con Tottenham e Liverpool che volano in semifinale: eliminate Porto e Manchester City.

I Reds hanno calato il poker sul campo del Porto, una qualificazione meritata per i ragazzi di Klopp dopo il 2-0 dell'andata. Spettacolo puro all'Etihad Stadium con l'impresa del Tottenham che ha eliminato il City al termine di una partita pazza terminata 4-3: non è bastata la vittoria alla squadra di Guardiola dopo l'1-0 dell'andata in favore del Tottenham.

Porto-Liverpool 1-4 (26' Mane, 65' Salah, 69' Militao, 77' Firmino, 84' Van Dijk)

Manchester City-Tottenham 4-3 (4' Sterling, 7' Son, 10' Son, 11' Silva, 21' Sterling, 59' Aguero, 73' Llorente)