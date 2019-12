Una sfida speciale, quella fra Milan e Sassuolo delle ore 15. Il club rossonero infatti compie 120 anni e la sfida contro i neroverdi sarà l’occasione per festeggiare insieme ai tifosi e a tanti grandi ex. I giocatori in campo, per sottolineare l’importanza della giornata, indosseranno una maglia speciale, come mostrato dai canali social del club rossonero.

😍 Our special jersey for a special day! 🔴⚫️ 😍 Una maglia speciale per una giornata speciale! 🔴⚫️#Passion120 #SempreMilan #MilanSassuolo pic.twitter.com/vnwoNbnzo1 — AC Milan (@acmilan) December 15, 2019