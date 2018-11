121 anni Juve, Chiellini: "Onorato di far parte di questa grande storia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha rilasciato un'intervista a JTV, dove ha fatto gli auguri al club bianconero per i suoi 121 anni di storia: “Sono molto orgoglioso di far parte di questa grandissima storia e sono molto fortunato di essere qui. Uno dei momenti più belli è sicuramente l’esordio nell'ottobre del 2005, quando entrai al posto dell'attuale vicepresidente Pavel Nedved. Poi il primo scudetto dell'era Conte, la serata di Trieste, quella era stata il culmine di una stagione da invincibili che resterà sempre nella storia e nei nostri cuori. Non si può non ricordare l'inaugurazione dello Stadium, è stata una serata particolare, speciale per tutti i tifosi, per tutti quelli che come me hanno la Juve nel sangue. Una serata emozionante tra vecchie glorie e nuovi protagonisti. Auguri alla Vecchia Signora", riporta tuttojuve.