125 anni Genoa, Preziosi: "È più di una semplice squadra"

Giornata di anniversario per il Genoa, che oggi celebra 125 anni di storia. Attraverso il sito ufficiale del club, arriva il commento del presidente Enrico Preziosi: “Il Genoa non è una semplice squadra. Ha una storia inimitabile e un primato ineguagliabile, quello di essere il club più antico del calcio italiano. E questo mi rende orgoglioso di esserne il presidente. A nome di tutta la società, mi piacerebbe dire di tutta la città, ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il telegramma di cui ci ha gratificati nella ricorrenza dei 125 anni. E ringrazio tutti i presidenti, i club, gli enti e i tifosi, non solo del Genoa, per gli auguri che sono arrivati. Ci sono momenti che ti fanno dimenticare la fatica, le delusioni e le amarezze accumulate. Questo è uno di quelli. Il Genoa è stato, ed è tuttora, un’esperienza su cui ho investito sotto ogni aspetto”.