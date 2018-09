13 anni bagnati, 13 anni fortunati. Dove può arrivare questo Torino?

TORINO-SPAL 1-0 (52' N'Koulou)

Alla fine, Urbano Cairo ha potuto festeggiare. Tredici anni fa diventava proprietario del Torino, che oggi ha visto battere la SPAL con una rete di N'Koulou. Una certezza, in una squadra che per molti aspetti è ancora work in progress. Tanto che, alla prima vittoria in campionato, la vera domanda resta chiara: qual è la dimensione del Torino di Walter Mazzarri? La campagna acquisti estiva, la più importante dell'era Cairo, dice che i granata possono giocare per l'Europa. In salita, però.

LE CERTEZZE -

La difesa è perfetta, o quasi. N'Koulou si conferma uno dei migliori difensori del nostro campionato, Izzo si è ben inserito in un contesto tattico a lui molto congeniale, Moretti aggiunge quel tocco di esperienza che non fa mai male. Altre note liete: Sirigu, che si è tolto di dosso la polvere accumulate nel finale della sua avventura parigina e dà solidità a tutto il reparto. A volte lo dimentichiamo, ma per il post-Buffon in Nazionale c'è anche lui. Eccome se c'è. Altre note liete, in una partita comunque difficile da decifrare per la tanta acqua e l'ora di sospensione? Meité è un giocatore che può fare la differenza, nel nostro campionato, e Soriano, restituito alla miglior forma fisica, può tornare quello degli anni belli di Genova.

MANCA UN CERVELLO -

A centrocampo, però, registriamo anche una pecca dei granata: manca, per quel che si è potuto vedere contro gli estensi e non solo, un regista. Che, a dirla tutta, nell'idea di calcio di Mazzarri non è imprescindibile, e allora definiamo meglio il concetto: manca un uomo d'ordine, e di fantasia. Rincon ne ha il temperamento ma non le qualità; Meité è dominante, ma anche lui non sembra tagliato per dettare i tempi. E Soriano, per chiudere il trio sceso in campo quest'oggi, offre il meglio di sé quando è libero di sganciarsi in fase offensiva. Rosa alla mano (non troppo folta in quel settore), le soluzioni sembrano due: recuperare Baselli, che non sarà un regista vero e proprio ma ha una lettura della partita diversa da quella dei suoi compagni. Oppure reinventare Iago Falque.

LÌ DAVANTI -

Arriviamo così all'altro interrogativo. Lo stadio aveva voglia di vedere Simone Zaza, e infatti l'ha applaudito. La coppia Zaza-Belotti è tutto fuorché naturale: sono entrambi giocatori a tutto campo, che vogliono la scena, corrono per i compagni, occupano ampie porzioni del settore offensivo. Sono però anche giocatori che sanno adattarsi al proprio compagno, e quando l'intesa sarà affinata il Torino avrà una coppia d'attaccanti potenzialmente fra le migliori del campionato. Che, per la cronaca, farebbe comodo anche a Mancini in ottica nazionale. A quel punto, però, Mazzarri dovrà trovare una nuova sistemazione a Iago Falque: contro la SPAL ha fatto innervosire il proprio allenatore. È andato a sprazzi, a tratti inarrestabile, a tratti sornione. Ceduto Ljajic, però, il Torino non può fare a meno del giocatore di maggior qualità a propria disposizione. E allora perché non tentare il 3-4-1-2 con Falque a supporto della super coppia? È un'idea, che forse Mazzarri può tentare nella sosta. Perché questo Torino ha le potenzialità per dare fastidio lì in alto, ma deve anche renderle effettive.