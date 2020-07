13 gol nelle ultime 4 giornate: il Sassuolo di De Zerbi vola e si avvicina alla zona europea

Due vittorie nelle ultime due gare di campionato, quarto risultato utile consecutivo. Sono 13 le reti messi a segno dal Sassuolo nelle ultime quattro partite, le stesse messe a segno dalla Juventus nelle stesse giornate. La squadra di De Zerbi vola, sono 40 punti in campionato. La salvezza è ormai certa, l'Europa non è mai stata così vicina. In questo momento, alle spalle delle più blasonate Juventus, Inter, Lazio e della meravigliosa Atalanta, c'è senza dubbio il Sassuolo di De Zerbi, sia per gioco che per occasioni create.