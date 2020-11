13 priorità per il futuro: Allegri, Cassano, Marchisio e tanti altri firmano il manifesto degli sportivi

vedi letture

Un manifesto per lo sport e per gli sportivi. È quello lanciato dall'associazione Cultura Italiae, che parte dalle grandi difficoltà del Paese e dall'impegno che tutto il mondo dello sport ha profuso per combattere l'evolversi della pandemia. Tra i meriti dello sport, l'essere "uno dei principali generatori di risparmio al Servizio Sanitario Nazionale, in termini di prevenzione e di controllo di altre patologie pandemiche", come pure "un luogo di investimenti: in ricerca, in tecnologia, in trasformazione stessa del paesaggio delle nostre città". Così, sono indicate 13 priorità di azione, da "un intervento di sostegno economico alle famiglie, un assegno da spendere per l’attività sportiva dei propri figli" a "un intervento a fondo perduto, consistente, rapido e duraturo, per le associazioni sportive, semplicemente per permettere loro di resistere, di pensare di poter superare questo momento e per riprogrammare il loro futuro". Tante le proposte, nel bando che potete trovare a questo indirizzo. Il tutto sul presupposto che "ancor prima che di destinare risorse economiche, si tratta di riconoscere un valore, che è pronto a mettersi a disposizione del Paese. Si tratta di riconoscere identità e dignità". A sottoscrivere il manifesto, tanti esponenti di altissimo livello dello sport italiano. Per il calcio, tra gli altri: Demetrio Albertini, Massimiliano Allegri, Federico Balzaretti, Antonio Cassano Claudio Marchisio, Ciro Ferrara. Curiosamente assenti sia il presidente FIGC, Gabriele Gravina, che i presidenti delle quattro leghe. Per la Serie A, però, c'è anche l'ad De Siervo.