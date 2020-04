14 giorni di quarantena o doppio tampone? Dal PSG la soluzione per chi rientra dall'estero

Quarantena o doppio tampone per chi rientra dall’estero? Nel calcio che non ha ancora tempi certi per la ripresa, le società con giocatori che al momento non si trovano in Italia si interrogano sul da farsi. In particolare, il dubbio riguarda le modalità di rientro e il rispetto delle norme sulla quarantena appunto.

La soluzione dal Paris Saint-Germain?. Secondo Le Parisien, il club transalpino sta lavorando per il rientro dei calciatori all’estero, Neymar su tutti. In Italia, i club più interessati sono la Juventus (con diversi calciatori all’estero) e il Milan (Ibra). Detto che i bianconeri al momento non hanno richiamato i propri tesserati (ieri si è diffusa la voce, poi smentita, di un rientro di CR7), proprio da Parigi potrebbe arrivare una soluzione per accorciare i tempi: il PSG, infatti, ritiene che sottoporre i calciatori a un doppio tampone consentirebbe di evitare i 14 giorni di quarantena necessari per chi rientra dall’estero. La negatività così accertata, infatti, darebbe garanzie sull’assenza di rischi in ottica di un possibile contagio.