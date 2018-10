© foto di Simon Bellis/Image Sport

"15 anni dal debutto di Ronaldo!", titola quest'oggi il sito ufficiale della UEFA. Il debutto in questione è quello di CR7 in Champions League, l'1 ottobre del 2003 in uno Stoccarda-Manchester United. Nel 2002/2003 il portoghese era già entrato al 58esimo di una gara dello Sporting Lisbona contro l'Inter, ma trattandosi di terzo turno di qualificazione la gara non è stata considerata nel conteggio. Come detto fu invece sir Alex Ferguson a farlo esordire, dal primo minuto, nella fase a gironi dell'anno seguente, con CR7 che giocò l'intera gara e si procurò il rigore poi trasformato da Ruud Van Nistelrooy. Questo l'undici dello United per l'occasione: Howard; O'Shea, Silvestre, Ferdinand, P. Neville; G. Neville, Keane, Scholes, Giggs; Ronaldo, Van Nistelrooy.

Per la cronaca, l'arbitro della gara era l'italiano Cosimo Bolognino.