A che ora andranno in scena domani le gare di Europa League valide per il ritorno dei sedicesimi di finale? Di seguito il programma che prenderà il via nella giornata di oggi con la sfida tra Siviglia e Lazio.

Oggi alle 18.00 - Siviglia-Lazio (1-0 risultato gara d'andata)

Le gare delle 18.55

Arsenal-Bate Borisov (0-1)

Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen (1-2)

Eintracht Francoforte-Shakhtar Donetsk (2-2)

Napoli-Zurigo (3-1)

Salisburgo-Club Brugge (1-2)

Valencia-Celtic (2-0)

Villarreal-Sporting Club (1-0)

Zenit San Pietroburgo-Fenerbahce (0-1)

Le gare delle 21.00

Benfica-Galatasaray (2-1)

Betis Siviglia-Rennes (3-3)

Chelsea-Malmoe (2-1)

Dinamo Kiev-Olympiacos (2-2)

Genk-Slavia-Praga (0-0)

Inter-Rapid Vienna (1-0)

Bayer Leverkusen-Fc Krasnodar (0-0)