18 milioni per Sturaro. E' l'acquisto più costoso della storia del Genoa

© foto di Federico Gaetano

Analizzando l'operazione che ha portato al riscatto di Sturaro dalla Juventus da parte del Genoa, La Gazzetta dello Sport sottolinea come l'asse Genova-Torino abbia fatto registrare il colpo di mercato più costoso della storia del Grifone: se consideriamo anche il milione e mezzo speso per il prestito, il totale sale infatti a 18 milioni di euro. Il centrocampista di Sanremo ha salutato la Juventus dopo 90 presenze, di cui 17 in Champions, e 3 gol.