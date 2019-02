180 minuti, 2 gol e 6 punti per la Champions. Caicedo fa sognare la Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

In estate Felipe Caicedo sembrava destinato alla cessione, con diversi club spagnoli e francesi pronti a strappare l'ecuadoregno alla Lazio. Ma alla fine mister Inzgahi e la dirigenza hanno deciso di trattenerlo convinti che durante la stagione potesse dare un contributo importante. Ecco, quel momento pronosticato ad agosto è finalmente arrivato. Perché la rete, decisiva, di oggi contro l'Empoli ha regalato alla Lazio 3 punti fondamentali per continuare ad inseguire il treno Champions League. Una rete, quella contro l'Empoli, che arriva dopo quella segnata lunedì sera col Frosinone, altra gara vinta dalla Lazio per 1-0 grazie all'ex Espanyol. Che in campo, oltre a questi gol decisivi, ha saputo mettere anche tanto altro. Fisicità, sponde e più in generale un lavoro oscuro di fisico e spallate utilissimo per smarcare i compagni. Qualità precise e ben diverse da quelle del titolare Ciro Immobile, ma che in queste ultime due partite hanno fatto arrivare a Formello 6 punti su 6 e permesso alla squadra di sorpassare (momentaneamente) il Milan e mettere nel mirino il terzo posto dell'Inter.