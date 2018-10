2 su 2 e non solo: Icardi segna e trascina l'Inter come un leader

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima il gol contro il Tottenham, oggi quello del definitivo 1-2 contro il PSV Eindhoven. La Champions League di Mauro Icardi, all'esordio assoluto nella competizione, è iniziata come meglio non avrebbe potuto e il numero 9 nerazzurro è stato assoluto protagonista del successo contro la formazione di Van Bommel, non solo per la rete realizzata. Una costante spina nel fianco per i due centrali olandesi, con Schwaab che lo sognerà di notte almeno fino a dicembre, quando se lo ritroverà di fronte a San Siro nell'ultima gara della fase a gironi. L'argentino è riuscito in ogni occasione a sovrastarlo e soltanto la mira e il portiere Zoet gli hanno impedito di segnare almeno una doppietta, visti i tre colpi di testa con i quali ci è andato molto vicino.

Quello che di solito di può additare allo stesso Icardi è lo scarso contributo che dà ai suoi compagni durante i novanta minuti ma non è certo il caso di stasera, visto che il centravanti non solo ha dato una grossa mano anche in fase difensiva, quando il PSV iniziava a costruire, ma è stato anche prezioso in occasione del primo gol, segnato da Nainggolan, con il capitano che ha prima conteso il pallone al portiere Zoet e poi si è fatto respingere il tiro dallo stesso portiere propiziando così la rete del belga. Come detto anche da Spalletti nella conferenza stampa post gara questa sera Icardi è stato anche il primo difensore e, parole del tecnico, se dovesse riuscire a ripetersi diventerebbe davvero un giocatore completo.

Il suo processo di maturazione continua e partite come quella del Philips Stadium, o della Champions League in generale, saranno fondamentali per vedere un giocatore sempre più decisivo e volenteroso anche in fase difensiva. L'Inter ha il suo vero capitano e con la rete messa a segno contro il PSV l'argentino è entrato nella storia del club nerazzurre come primo calciatore ad aver fatto centro nelle sue prime due gare nella competizione più importante. Adesso la doppia sfida al Barcellona, dove servirà ancora di più per raccogliere punti fondamentali per il prosieguo della stagione europea.