20 dicembre 1968, Omar Sivori si ritira all'età di 33 anni

Il 20 dicembre 1968 Omar Sivori si ritira dal calcio, all'età di 33 anni. Il grande talento italo-argentino, che aveva vestito le maglie di Juventus e Napoli, scelse di far ritorno proprio in Argentina. Il primo dicembre, da giocatore del Napoli, fu protagonista di una rissa in occasione di una partita contro la Juve al San Paolo (2-1 per i partenopei). Un fallo di reazione costò a Sivori l'espulsione che gli provocò una pesante squalifica: sei turni. Il 20 dicembre lo stop del giudice sportivo fu confermato e Sivori prese la sua decisione dopo aver vinto in Italia tre scudetti, tre Coppe Italia, due Coppe dell Alpi. Nel 1961 vinse anche il Pallone d'Oro.