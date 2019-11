20 minuti non possono bastare. Genoa in zona rossa: domani terzultimo

© foto di www.imagephotoagency.it

Un inizio scoppiettante, quasi un dominio, poi il calo, i gol presi e una squadra che si è sciolta come neve al sole. Il Genoa di Thiago Motta esce con le ossa rotte dalla sfida di Marassi contro l'Udinese e la classifica fa ancora paura, visto che gli otto punti raccolti nelle prime undici consentono ancora al Grifone di essere fuori dalla zona retrocessione ma soltanto fino a domani sera visto che in ogni caso una tra SPAL e Sampdoria raggiungerà o supererà i rossoblù. 20 minuti davvero di livello i primi di oggi pomeriggio ma in un campionato come la Serie A non può certo bastare giocare al massimo per un quarto di una partita per poter sperare di vincere. Se contro il Brescia le mosse di Thiago Motta avevano deciso la sfida contro l'Udinese le sostituzioni non hanno pagato, anzi. Troppi attaccanti in campo tutti insieme con la conseguenza che gli spazi erano davvero intasati per cercare di fare le cose al meglio dalle parti di Musso.

Anche contro la Juventus era stata la sfortuna e l'ingenuità di Sanabria a rovinare la serata del Genoa ma quella di oggi può essere considerata una vera e propria involuzione da parte dei liguri che dovranno cercare di rifarsi subito, a partire dalla sfida di sabato al San Paolo contro il Napoli: non proprio l'avversario migliore per provare a tornare al successo ma viste le condizioni psicofisiche dei partenopei i rossoblù avranno l'obbligo di provarci, per chiudere al meglio il secondo ciclo di partite di questo campionato e per provare a tornare fuori dalla zona retrocessione prima della sosta.