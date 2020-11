20mila tifosi per Ferencvaros-Juve. Ma il club avverte: "Al termine andate subito a casa"

Questa sera, alla Puskas Arena di Budapest per Ferencvaros-Juventus, ci sarà una buona porzione di pubblico. Almano 20.000, i sostenitori magiari che potranno accedere all’impianto. L’Ungheria però al momento sta vivendo un’importante impennata di casi legati al Covid-q9, motivo per il quale il governo ha imposto il coprifuoco notturno alla popolazione. Per questo motivo, il club ungherese ha diramato un comunicato per invitare i tifosi a rientrare immediatamente a casa dopo il fischio finale: “Al termine della partita, i tifosi dovranno tornare immediatamente a casa senza soste nel tragitto. Inoltre chiediamo ai tifosi di scegliere la via più breve per tornare a casa e di non buttare il biglietto di ingresso in quanto potranno dimostrare di esser stati allo stadio in caso di controlli”.