20mila tifosi presenti? Pirlo: "L'attenzione si alza: ci condizioneranno positivamente"

A Budapest, contro il Ferencvaros, la Juventus di Andrea Pirlo giocherà davanti ad alcune migliaia di spettatori presenti sugli spalti. Questo il pensiero del tecnico bianconero in merito: “Ci condiziona in meglio, il pubblico ti dà la sensazione di sentire di più le difficoltà in fase difensiva. Quando senti la gente che incita la squadra avversaria l'attenzione si alza, è un fattore positivo per tutti noi e anche per la gente che viene allo stadio”.

