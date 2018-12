21 reti nell'anno solare per Pépé: la stella del Lille che sogna Drogba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

21 gol nell’anno solare. E’ un 2018 da incorniciare quello di Nicolas Pépé, attaccante del Lille e, a detta di molti, astro nascente nel panorama del calcio francese. Classe 1995, ivoriano come un certo Didier Drogba, sta trascinando i suoi compagni nei quartieri alti della classifica a suon di reti. Proprio l'ex OM e Chelsea è un suo punto di riferimento. Questo è quanto aveva dichiarato in un'intervista a ottobre: "Didier Drogba è un esempio per tutti noi e per tutti gli ivoriani". Arrivato nel 2017 in biancorosso dall’Angers il giovane attaccante non godeva di un ottimo curriculum. In bianconero aveva collezionato 33 gettoni, per un totale di 1307 minuti, ma aveva gonfiato la rete avversaria solo in tre occasioni. Inizialmente il Loco Bielsa lo aveva relegato alla panchina nelle prime due gare contro Nantes e Strasburgo per poi lanciarlo dalla terza gara di campionato contro il Caen. Nicolas ha impiegato un po’ a trovare la rete, doppietta nel successo contro il Metz per 3-0 il 5 novembre, ma da quel momento non si è più fermato.

CON GALTIER IL CAMBIO DI MARCIA - La sua definitiva esplosione è arrivata con Galtier. Dall’arrivo dell’ex tecnico del Saint-Etienne, era il 22 dicembre scorso, Pépé ha iniziato a segnare con più regolarità in un campionato più di ombre che luci per il Lille, costretto a salvarsi alla penultima giornata dopo il successo sul Dijon. L’attaccante ivoriano ha contribuito e non poco alla causa lasciando il segno nello scontro diretto contro il Tolosa vinto per 3-2 grazie ad una sua doppietta. Nel suo repertorio c’è un po’ di tutto, compreso il calcio di rigore, ma la sua rapidità palla al piede diventa la sua arma principale risultando imprendibile da quasi tutte le difese affrontate. La stagione successiva è nata sotto una stella differente e il classe ’95 ha confermato quanto di buono fatto vedere: 12 reti in Ligue 1, una in meno di Mbappé e rispettivamente una e due in più di Neymar e Cavani.

BIG EUROPEE SULLE SUE TRACCE - Le sue prestazioni non sono certamente passate inosservate. Sono già diversi i club che si sono mossi per chiedere informazioni. Uno su tutti è l’Arsenal che vorrebbe regalare a Emery, allenatore che conosce bene la Ligue 1, rinforzi per il pacchetto offensivo. I Gunners non sono gli unici visto che Manchester City, Barcellona, Juventus, Roma e Real Madrid avrebbero sguinzagliato i propri scout per provare a sondare il terreno con il Lille. Adesso però c'è un campionato da finire e un 2019 da iniziare sull'onda dell'entusiasmo dell'anno che sta per concludersi. Sognando un domani di diventare grande come Didier Drogba.