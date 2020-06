21 titoli, 200 reti e lo scettro di miglior marcatore di sempre: il PSG dice adieu a Edinson Cavani

"I cinque giocatori attualmente in scadenza di contratto non resteranno con noi anche il prossimo anno". Dopo la notizia dei giorni scorsi circa l'addio di capitan Thiago Silva, il ds Leonardo quest'oggi ha scaricato pubblicamente anche Edinson Cavani.

Un divorzio nell'aria ormai già dallo scorso gennaio, quando El Matador era stato a un passo dal trasferimento all'Atletico Madrid. Tutto rimandato, invece, all'estate 2019, con l'ex Napoli che saluterà ufficialmente i parigini a parametro zero dopo sette stagioni e con ben 21 titoli in bacheca (6 Supercoppa francese, 5 Coppa di Lega francese, 6 Ligue 1 e 4 Coppa di Francia), oltre allo scettro di miglior marcatore della storia del club (200 reti in 301 partite). Già, perché per il Paris Saint-Germain Edinson Cavani non è stato certo un calciatore qualsiasi, ripagando in tutto e per tutto l'investimento da 64 milioni di euro (+2 di bonus) del luglio 2013.

Eppure, nonostante abbia superato in termini di gol pure un certo Zlatan Ibrahimovic (fermo a quota 156), il centravanti classe '87 mai è riuscito a divenire la stella più brillante sopra la Tour Eiffel. Offuscato mediaticamente prima dallo stesso campione svedese, poi da Neymar, Mbappé e infine Icardi, proprio colui che gli ha rubato definitivamente il posto da titolare spingendolo a guardare altrove una volta per tutte.

A 33 anni suonati, Cavani si prepara così a vivere una nuova avventura. A Milano, sponda nerazzurra, o nella Madrid biancorossa del 'Cholo' Simeone, suo grande estimatore fin dai tempi di Palermo. Con ambizioni ancora forti, un bagaglio pieno d'esperienza internazionale e tanta voglia di tornare a gonfiare la rete con continuità dopo le sole sette realizzazioni di quest'anno. Per sentirsi nuovamente protagonista assoluto.