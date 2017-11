230 milioni spesi... male. Ma gli ultimi anni di Berlusconi erano peggio

© foto di Antonio Vitiello

Silvio Berlusconi non è contento di avere venduto il Milan. Per lui era una questione di cuore e di famiglia, prima ancora che di portafogli. E, probabilmente, pure fama: essere il presidente della squadra più titolata (ma solo per un periodo) del mondo rappresentava un biglietto da visita straordinario, ancor prima delle sue aziende come Fininvest o Mondadori. Accettare l'offerta dei cinesi è stato un colpo al cuore e, come un amante ferito, ieri ha avuto la possibilità di parlarne... male. Parole spese al momento giusto, nell'apogeo delle difficoltà: "È un dolore forte ma non si poteva più andare avanti così. Da quando sono entrati nel calcio i soldi del petrolio, il calcio è diventato un monopoli. I giocatori che sono da Milan, se vuole restare ai vertici, costano dei soldi incredibili sia per l’acquisto che per gli stipendi. Una famiglia non aveva più la possibilità di spendere annualmente tutti i soldi. Io sono stato costretto a cederlo, ho trovato questo signore cinese che mi ha promesso che avrebbe speso 250 milioni per rendere la squadra forte, altro discorso è la valutazione sulla campagna acquisti".

Berlusconi ha la memoria corta, come sempre. O forse lunghissima, ma sapendo che una bugia ripetuta molte volte alla fine diventa realtà, non ricorda come è entrato lui nel calcio. Scendendo da un elicottero con la cavalcata delle valchirie in sottofondo, spendendo dieci miliardi di lire per Roberto Donadoni nel 1986: due anni prima Maradona era costato tredici al Napoli di Ferlaino, ed era il colpo del secolo o quasi. Gli stessi soldi che poi spese per Ruud Gullit, l'anno successivo, prelevando anche Marco van Basten per poco meno di due miliardi di lire (era a parametro zero ma la Bosman era di lì da venire). Berlusconi sparigliò le carte, nel 1992 ne spese addirittura ventitré per Lentini (c'è chi disse 30, chi 27, chi ancora di più...). Berlusconi e Cragnotti, di fatto, hanno dato il la a un modello di business che si è impadronito del calcio: ora rimpiange i tempi in cui lui, uno dei pochi multimiliardari d'Italia a capire la forza del pallone, poteva fare e disfare come meglio poteva.

Anche perché c'è un evidente differenza fra il Berlusconi a inizio "carriera", quando prendeva gli olandesi oppure Savicevic, Boban o Desailly, Weah o Bierhoff, Shevchenko o Rui Costa, e quello degli ultimi anni. Diciamo che dopo la Champions del 2007 niente è stato lo stesso, ma era un canto del cigno sull'onda lunga della vittoria del 2003. L'arrivo di Kakà diede nuova linfa a una squadra che era già costruita nei decenni precedenti, fortunata a puntare su giocatori già forti e di proprietà, cresciuti nel vivaio. La realtà è che nei primi anni il Milan non ha mai preso un difensore, questo ha dato l'illusione che solo comprando attaccanti e centrocampisti di talento si potesse spadroneggiare.

Anche perché pure il Milan ha sofferto passaggi a vuoto sul mercato. I quattro olandesi minori, fra Kluivert, Davids, Bogard e Reiziger, il pallone d'oro Papin oppure il genio Futre, Dugarry preferito a Zidane, Blomqvist e Andreas Andersson, oppure il fantastico mercato dei Cruz, Smoje, Ba, Ziege, Maini... O le mancate parate di Lehmann, José Mari e Javi Moreno, Julio Cesar e Contra, Esajas e Vogel.

Avvicinandosi sempre di più agli anni dieci del calcio, il Milan non è riuscito a fare la differenza. I Cardacio e i Viudez gridano ancora oggi vendetta, così come i Senderos, gli Onyewu e i Mattioni. Poi certo, ci sono anche i Thiago Silva e gli Ibrahimovic, passando anche per Alexandre Pato, il gioiello più rilucente andato a spegnersi in maniera quasi incredibile. Insomma, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Anche perché il primo Milan di Berlusconi arrivò quinto, nonostante tutto.

LE 31 CAMPAGNE ACQUISTI DI BERLUSCONI

86-87

Galli, Bonetti, Donadoni, Borgonovo, Galderiis, Massaro

87-88

Mussi, Ancelotti, Borghi Gullit, van Basten, Colombo, Bortolazzi

88-89

Antonioli, Pinato, Rijkaard

89-90

Pazzagli, Carobbi, Fuser, Salvatori

90-91

Rossi, Taibi, Nava, Carbone, Agostini

91-92

Gambaro, Albertini, Boban, Elber, Serena

92-93

De Napoli, Eranio, Savicevic, Lentini, Papin

93-94

Ielpo, Orlando, Panucci, Laudrup, Raducioiu, Desailly (in inverno)

94-95

Gullit, Stroppa, Sordo, di Canio, Melli

95-96

Ambrosini, Locatelli, Vieira, Baggio, Futre, Weah

96-97

Pagotto, Reiziger, Vierchowod, Davids, Dugarry, Vukotic, Blomqvist

97-98

Bogarde, Cruz, Nilsen, Smoje, Ba, Ziege, Leonardo, Maini, Moriero, Andersson, Kluivert, Moriero, Ganz, Maniero

98-99

Abbiati, Lehmann, Ayala, Coco, Helveg, N'Gotty, Sala, Guglielminpietro, Morfeo, Aliyu, Bierhoff, Dida, Giunti

99-00

Daino, Tonetto, De Ascentiis, Gattuso, Orlandini, Serginho, Graffiedi, Shevchenko, Chamot, Coloccini, West, José Mari

00-01

Julio Cesar, Roque Junior, Redondo, Comandini, Kaladze, Pablo Garcia

01-02

Contra, Laursen, Zenoni, Brocchi, Donati, Pirlo, Rui Costa, Umit Davala, Inzaghi, Javi Moreno, Kutuzov, Simone

02-03

Seedorf, Tomasson, Rivaldo, Borriello, Dalla Bona, Simic, Nesta, Dida

03-04

Cafu, Pancaro, Donadel, Kakà

04-05

Esajas, Stam, Dhorasoo, Crespo

05-06

Eleftheropoulos, Kalac, Abate, Jankulovski, Vogel, Gilardino, Vieri

06-07

Antonini, Bonera, Foggia, Gourcuff, Matri, Oliveira, Storari, Grimi, Oddo, Ronaldo

07-08

Emerson, Pato

08-09

Senderson, Zambrotta, Cardacio, Flamini, Ronaldinho, Shevchenko, Viudez, Mattioni, Beckham, Thiago Silva

09-10

Roma, Onyewu, Huntelaar, Zigoni, Mancini, Adiyiah

10-11

Papastathopoulos, Yepes, Boateng, Ibrahimovic, Robinho, Didac Vilà, Legrottaglie, Emanuelson, van Bommel, Cassano

11-12

Mexes, Taiwo, El Shaarawy, Aquilani, Nocerino, Mesbah, Muntari, Maxi Lopez

12-13

Gabriel, Constant, Acerbi, Zapata, de Jong, Montolivo, Traoré, Bojan, Niang, Pazzini, Salamon, Zaccardo, Balotelli

13-14

Silvestre, Birsa, Poli, Kakà, Rami, Essien, Honda, Taarabt

14-15

Agazzi, Diego Lopez, Alex, Armero, Bonaventura, van Ginkel, Menez, Torres, Bocchetti, Paletta, Suso, Cerci, Destro

15-16

Ely, Romagnoli, Bertolacci, Kucka, Luiz Adriano, Bacca, Balotelli, Boateng

16-17

Gustavo Gomez, Vangioni, Mati Fernandez, Pasalic, Sosa, Lapadula, Deulofeu, Ocampos