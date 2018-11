249 volte River-Boca. Non era mai stato così importante

Al primo posto, nella lista delle 50 cose di sport da fare prima di morire stilata dall'Observer, c'è seguire Boca Juniors-River Plate a Buenos Aires. "Fa sembrare l'Old Firm (il derby di Glasgow, ndr) una partita tra bambini delle elementari", scrive il più antico domenicale al mondo. Il Superclásico, per un appassionato di calcio, non ha bisogno di grandi presentazioni. Quello di stasera, calcio d'inizio ore 21 italiane al Monumental, per la prima volta vale la Copa Libertadores. E non è, una volta di più, una sfida come le altre.

C'è la storia di una città e anche di una nazione, in Boca-River. Nascono nello stesso quartiere, la Boca di Baires. Il River si sposta, prima nel quartiere Palermo, poi nel più ricco Núñez. Da lì, giocatori e tifosi biancorossi diventano i Los Millonarios. Dall'altro lato, sempre loro, gli Xeinezes, rimasti genovesi per la connessione con la folta comunità ligure del quartiere della Boca. Un legame con l'Italia che resta anche evidente dai rispettivi templi: la Bombonera è evidentemente ispirata al Franchi di Firenze. Il Monumental non si chiama così, ma Stadio monumentale Antonio Vespucio Liberti.

La prima volta vince il River. Candido Garcia segna il primo gol nella storia del Superclásico , il primo confronto è della Banda, altro soprannome della squadra oggi guidata da Marcelo Gallardo. Era il 24 agosto 1913. Da allora, 248 confronti, oggi si arriva a 249. La Libertadores, nata decenni dopo questa rivalità, non era mai stata direttamente in gioco, al massimo River e Boca si sono incontrate in semifinale. C'è sempre stato in gioco molto di più. L'ultima volta a livello continentale, però, è arrivato il gas al peperoncino. Nei quarti di finale del 2015 alcuni giocatori del River furono aggrediti durante l'intervallo.

C'è la bellezza e la bruttezza del calcio argentino, nel Superclásico. Il più bello di sempre, per i cronisti di calcio argentino, è datato 1972. Vince il River, 4-5. Il più triste è quello del 23 giugno 1968. Al Monumental, la tragedia della Puerta 12. In maniera per certi versi analoga a quanto successo all'Heysel, anche se a fine partita, i tifosi restano schiacciati al cancello numero 12. Muoiono in 71, età media 19 anni. Era la partita, diventa la tragedia. C'è tristezza, c'è onore, c'è amore. All'ultimo allenamento del Boca hanno assistito oltre 60mila tifosi. Nello stadio. Fuori dalla Bombonera erano in 20mila, per strada. C'è tutta l'Argentina, questa sera in campo al Monumental, c'è il Superclásico.