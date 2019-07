25 è il prezzo giusto: il Milan fissa la richiesta per Cutrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spiega Tuttosport che il Milan ha fissato il prezzo di Patrick Cutrone: 25 milioni di euro. Con una cifra di questa protata, la punta italiana potrà lasciare e trovare un nuovo club. In passato c'era stato con forza il Torino sul giocatore ma recentemente non ci sono stati affondi. Il Milan, così, se dovesse cederlo, andrebbe a caccia di una nuova punta mentre la sensazione è che André Silva sia diretto verso la conferma in rossonero.