28^ giornata di Serie A: date, orari e tv. Milan-Roma il big match domenicale

vedi letture

Dopo l'assegnazione di date e orari per i nove recuperi di Serie A, sempre in attesa di trovare una data a Inter-Sampdoria, prendono forma i calendari anche per le giornate successive, inevitabilmente rivoluzionati sia come orari che a livello di copertura televisiva. Di seguito ecco la 28esima giornata di Serie A, quella del secondo weekend di campionato "regolare" dopo la disputa dei primi sei recuperi. Milan-Roma è il big match domenicale, mentre il turno verrà aperto da Lazio-Fiorentina del venerdì sera.

Venerdì 20 marzo

20.45 Lazio-Fiorentina (Sky)

Sabato 21 marzo

15.00 Brescia-Genoa (Sky)

18.00 Sampdoria-Bologna (Sky)

20.45 Juventus-Lecce (DAZN)