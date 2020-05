28 maggio data per il futuro di Serie A e sedute collettive: le aperture web in Italia e all'estero

Grande risalto su siti e quotidiani, italiani ed esteri, per la notizia relativa alla ripartenza degli allenamenti di squadra in Serie A. L’annuncio del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha ufficializzato una notizia che era emersa già nel pomeriggio e come detto le principali testate continentali hanno ripreso la questione. Non solo però, visto che la notizia forse più importante è quella legata al prossimo incontro che lo stesso Spadafora avrà con le componenti del pianeta calcio il prossimo 28 giugno alle ore 15: “ Serie A, il via è più vicino: sì ad allenamenti di gruppo”, titola Repubblica. Il Corriere della Sera invece guarda avanti e va oltre: “Spadafora: ‘Via libera al nuovo protocollo. Il 28 la decisione sul campionato”. Quindi i 3 principali quotidiani sportivi italiani: “Il 28 maggio decidiamo sulla ripartenza del campionato di Serie A”, scrive il Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport parla di “Via libera del Cts al protocollo Figc-Lega”, Tuttosport titola “Via libera” con le parole del ministro in primo piano.

Quindi La Stampa, “Via libera agli allenamenti di gruppo. Il 28 maggio decideremo sul campionato”, e Il Messaggero: “Si agli allenamenti di gruppo. Spadafora: ‘Il 28 maggio decideremo sul campionato’”.

L’eco della svolta italiana è risuonato anche all’estero: “Ok dell’Italia agli allenamenti di gruppo e la Serie A è più vicina”, scrive il Mundo Deportivo. Gli fa eco As: “Il Calcio vede la luce: il governo dà il via libera agli allenamenti di gruppo”. In Francia, paese che certamente non vedrà terminare sul campo il proprio campionato, L’Equipe titola: “Ripresa con condizioni”, mentre SkySports UK si limita a “Le squadre di Serie A riprendono gli allenamenti a gruppi”.