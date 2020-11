28 milioni contro gli oltre 700 della Juve. La rosa del Ferencvaros costa quanto Adrien Rabiot

28 milioni e 650mila euro. A tanto ammonta il valore della rosa del Ferencvaros, secondo i dati Transfermarkt. Una cifra considerevole in valore assoluto, ma che appare quasi nulla se paragonata al valore complessivo della rosa della Juventus: per lo stesso portale, i bianconeri costano 707,7 milioni di euro. In pratica, la rosa avversaria della Juventus questa sera ha una valutazione complessiva pari a quella di Adrien Rabiot (28 milioni). Poco più di quanto costerebbero ipoteticamente Ramsey (22), Bernardeschi (25) e Demiral (27). Un parametro che dà l’idea precisa di quella che sarà la differenza di valori individuali questa sera sul campo della Puskas Arena. Ma che storia alla mano non è comunque garanzia di successo bianconero.

Per la cronaca, il giocatore più caro della rosa ungherese è il norvegese Tokmac Chol Nguen. Valore 2,5 milioni di euro, tanto quanto Gianluca Frabotta.