3-4 pirotecnico al Dall'Ara: il Bologna spreca una grande occasione, i tre punti vanno al Sassuolo

Scoppiettante 3-4 al Dall'Ara tra il Bologna e il Sassuolo nella prima gara della domenica di Serie A. Decisivo l'autogol di Tomiyasu, con la formazione di De Zerbi che è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio dopo essere stata sotto per 3-1.

PRIMO TEMPO - Tre gol nella prima frazione di gioco con il Bologna avanti grazie a Roberto Soriano dopo 10'. Al diciottesimo il pareggio di Berardi che ha trovato Skorupski impreparato, ma prima dell'intervallo è arrivato il nuovo vantaggio dei felsinei, con Svanberg servito alla perfezione dallo stesso Soriano.

RITMO ELEVATO - A inizio ripresa tante occasioni da una parte e dall'altra: prima il Bologna dopo pochi minuti, con Barrow fermato sul più bello dalla difesa del Sassuolo, poi Berardi, andato vicino alla doppietta, con Skorupski che si è fatto però trovare pronto sul primo palo. Altri tre tiri verso la porta di Consigli poi tra il 54' e il 56', due volte con Palacio e una con Barrow, finita però a pochi centimetri dalla porta neroverde.

BOTTA E RISPOSTA - In quattro minuti, dal 60' al 64', due squilli, uno per parte. Prima il gol di Riccardo Orsolini, abile a rubare palla a Locatelli, a puntare la porta del Sassuolo e a battere Consigli con un sinistro potente deviato da un difensore neroverde, poi quello di Filip Djuricic, servito alla perfezione da Ciccio Caputo e freddo davanti a Skorupski per il gol del 3-2. Girandola di cambi poi per i due allenatori: fuori Muldur, Traore e Bourabia per De Zerbi e dentro Ayhan, Lopez e Raspadori, mentre per Mihajlovic Mbaye per De Silvestri e Dominguez per Svanberg.

PAREGGIO DI CAPUTO E AUTOGOL DI TOMIYASU - Al 70' la rete del 3-3. Clamoroso errore di Palacio che ha svirgolato un calcio d'angolo battuto male dal Sassuolo fornendo un involontario assist a Ciccio Caputo che non ha fallito di testa sul secondo palo. Al 77' rimonta completata per il Sassuolo: azione sulla sinistra dei neroverdi e cross basso per Caputo, ma Tomiyasu, nel tentativo di anticipare l'attaccante neroverde ha depositato il pallone alle spalle di Skorupski. Nel finale pochi sussulti, con il Sassuolo che porta a casa tre punti importantissimi portandosi a -2 dal Milan capolista.