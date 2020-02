© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport analizza l'inserimento di Christian Eriksen nell'impianto di gioco dell'Inter e spiega come l'idea di Conte, in vista di domenica, potrebbe essere quella di proporre un 3-5-1-1 col danese alle spalle di Lukaku unico centravanti ("può fare tranquillamente il sotto punta oltre che il centrocampista", ha detto di lui l'ex ct). Fosse arruolabile Sensi, Conte potrebbe pure studiare un 3-4-2-1 con Vecino avanzato al fianco del danese. Quel che è certo è che l'ex Tottenham, in questa fase calda della stagione, è chiamato subito al grande impatto sulle sorti nerazzurre. E Conte deve trovare i modi giusti per farlo emergere.