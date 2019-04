3-5-2 o 4-3-3? Montella pensa già a come disegnare la sua Fiorentina

© foto di Federico De Luca

La sua squadra, dal 2012 al 2015, aveva dimostrato in più situazioni di potersi adattare a diversi vestiti tattici. Ma quello che sembrava tagliato su misura per la Fiorentina di Montella, all'epoca, era il 3-5-2. Che in certe circostanze, per certe partite, poteva diventare senza problemi un 4-3-3.

E partendo da questi numeri, è possibile immaginare già un undici tipo con cui l'Aeroplanino disegnerà la sua nuova-vecchia squadra. Con in testa un obiettivo ben preciso: arrivare alla gara di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta nel miglior modo possibile. E quindi sfruttare le gare di campionato con Bologna e Juventus per rodare gambe, testa e modulo.

Un ipotetico 3-5-2 con Lafont in porta vedrebbe Milenkovic-Pezzella-Vitor Hugo a formare la linea difensiva. Il centrocampo, almeno in 4/5 dei suoi componenti, sarebbe abbastanza scontato. Con Edimilson fra Veretout e Benassi e Biraghi sulla sinistra. Mentre per quanto riguarda la corsia destra si aprirebbe un vero e proprio dubbio tattico: adattare Chiesa come con Paulo Sousa o dar fiducia a Mirallas? Ad oggi più la prima della seconda, ma tutto è inevitabilmente in divenire. E se così dovesse essere, in attacco troverebbero spazio sia Muriel che Simeone.

E se invece fosse 4-3-3? A quel punto l'undici dell'Aeroplanino non sarebbe probabilmente troppo diverso da quello di Pioli. Con Milenkovic e Biraghi suli esterni, Pezzella e Vitor Hugo al centro. Nel mezzo, nella classica posizione di regista, potrebbe trovare spazio la maggiore qualità di Veretout rispetto ad Edimilson. Mentre davanti, pur con tanti interrogativi, non sarebbe da scartare la soluzione tridente leggero con Chiesa e Mirallas a supporto di Muriel.

Idee e previsioni che dovranno ovviamente essere confermate dai primi allenamenti, anche se su una cosa sembra esserci pochi dubbi. A prescindere dal modulo, la Fiorentina di Montella avrà in testa una maggiore ricerca del gioco e del possesso palla rispetto a quanto visto nel biennio Pioli.