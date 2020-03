3 mesi e mezzo dopo, riecco Franck Ribery. Mirino puntato sulla gara col Brescia

"Le tempistiche prevedono ancora almeno 45 giorni prima di rivederlo in campo". Era il 20 gennaio e Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, parlava così della situazione fisica di Franck Ribery.

Il crack, l'intervento, la vicinanza alla squadra - Ribery lasciò soli i propri compagni il 30 novembre, nella gara contro il Lecce e per colpa di un intervento fin troppo vigoroso di Tachtsidis. Quella che sembrava 'solo' una forte contusione, si trasformò presto in "intervento di stabilizzazione della sindesmosi tibio-peroneale" e almeno 10 settimane di stop. Periodo nel quale il francese si è riposato, ha lavorato e soprattutto è rimasto vicino in tutto e per tutto alla squadra. Tifando dalla tribuna, incoraggiando i compagni tramite i social e portando nello spogliatoio la sua esperienza ed il suo carisma, soprattutto nei momenti complicati.

Quando il rientro? Nella giornata di oggi Ribery è tornato ad allenarsi agli ordini di Beppe Iachini, nel centro sportivo viola. Una notizia importante, in vista della non semplice ultima parte di stagione gigliata. L'ex Bayern già da diversi giorni si allenava in solitario, con doppie sedute divise fra campo, palestra e piscina per la riabilitazione. E a dire la verità, guardando i video postati dalla società e dal giocatore, forma fisica e voglia sembravano quelle dei bei tempi. Ma il rientro in gruppo, chiaramente, è tutta un'altra cosa. Così facendo infatti Ribery potrà tornare a respirare aria di competizione e provare a puntare il mirino su una data precisa: inizialmente si diceva che sarebbe stato convocato per la gara dell'8 marzo. Ma oggi, a due giorni da quella data, sembra decisamente presto anche se una convocazione senza giocare potrebbe essere la giusta via di mezzo. Il target così diventa la partita del 15 marzo, Fiorentina-Brescia. Esattamente 3 mesi e mezzo dopo l'ultima apparizione con la maglia della Fiorentina sulle spalle.