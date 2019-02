© foto di Insidefoto/Image Sport

Sampdoria-Cagliari 1-0 (66' Quagliarella)

“Saper convivere con le pressioni e alzare il livello delle ambizioni”. Ricetta chiara, seppur ricca di ingredienti, quella dedicata da Marco Giampaolo alla sua Sampdoria nell’immediato post partita della sfida col Cagliari. Le pressioni sono legate alle rinate speranze europee che spesso in passato hanno condizionato il rendimento e la libertà di pensiero della squadra. L’innalzamento delle ambizioni è direttamente legato al resto, con i blucerchiati che grazie ai 3 punti odierni hanno superato (momentaneamente) la Fiorentina, stacato il Sassuolo e messo nel mirino Lazio, Torino e Atalanta, terzetto 2 punti sopra il Doria e in piena lotta per l’ultimo posto in Europa League.

Una vittoria fondamentale per valutare la crescita mentale del gruppo e, soprattutto, per avere ancora nel mirino un obiettivo da qui a fine stagione. Perché una sconfitta oggi, vista la qualità ed il numero delle contendenti, avrebbe di fatto ridotto al lumicino speranze e motivazioni da qui a fine stagione. Adesso invece la Samp sa di esserci e di avere in mano carte interessanti da mostrare al momento della resa dei conti.