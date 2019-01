3 su 3, sei gol fatti e zero subiti: anche il 2019 inizia nel segno della Juve

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre su tre. Tre indizi fanno una prova: tre vittorie, sei gol fatti, zero subiti. Difficile che Massimiliano Allegri potesse chiedere qualcosa di meglio, al suo inizio di 2019. Cammino perfetto per la Juventus, che tra Coppa Italia, Supercoppa e Serie A non lascia neanche le briciole agli avversari. Non proprio travolgenti, Bologna e Chievo, col Milan di mezzo però: i rossoneri non vivranno il miglior momento della loro storia, ma sono pur sempre la quarta forza del campionato. Nulla da fare, contro la schiacciasassi del calcio italiano: la Juve fa polpette dei propri avversari. Torna a vincere una partita con più di un gol di scarto: in campionato non succedeva dall'1 dicembre, avversario la Fiorentina. È un 2019, fin qui, immacolato e perfetto. I buoni propositi della Vecchia Signora per l'anno nuovo prevedono molto altro: lo sappiamo, non serve ricordarlo ogni volta. Ma pare che nel tragitto la Juve non abbia alcuna intenzione di fare prigionieri.