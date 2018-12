© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una rosa che di fatto non subirà grandi scossoni. L'Atalanta non dovrebbe essere certo rivoluzionata a gennaio. A trenta giorni dal via alle operazioni per le trattative invernali, chi 'rischia' è Mario Pasalic. Dopo un super inizio, il giocatore ha perso i galloni da titolare e non è da escludere che possa lasciare la Dea a gennaio. Con lui anche un altro arrivo dell'Atalanta, l'esterno polacco Arkadiusz Reca, con Gian Piero Gasperini che magari potrebbe avere un rinforzo proprio nel ruolo per giocarsi il posto con Robin Gosens. La Lazio spinge intanto per Hans Hateboer ma l'Atalanta risponde picche, da monitorare il futuro di Rafal Toloi che ha estimatori e degli attaccanti. Potrebbe forse uscire uno tra Marco Tumminello e Musa Barrow mentre la Dea avrebbe già respinto al mittente le prime corti per Josip Ilicic.

Il sogno: Mantenere la rosa dei big intatta

Il possibile colpo: Un esterno sinistro che si giochi il posto con Gosens

Il possibile addio: Occhio al futuro di Mario Pasalic