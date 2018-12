Il via al mercato invernale il 3 gennaio. Si chiude in anticipo, il 18 gennaio

Il Bologna si avvicina al mercato di gennaio con il grosso punto interrogativo legato alla panchina. Perché se è vero che Filippo Inzaghi è stato confermato pubblicamente dalla dirigenza, è altrettanto plausibile un cambio di intenzioni nel caso in cui i risultati non dovessero migliorare. Ed in tal senso il primo nome sarebbe quello di Cesare Prandelli.

La dirigenza comunque vada la questione allenatore si muoverà sul mercato: serve un rinforzo in difesa, ed in tal senso piace il profilo di Kevin Bonifazi oggi alla SPAL. Ma pure in attacco potrebbero arrivare volti nuovi, soprattutto nel caso in cui Mattia Destro dovesse decidere di dire addio. Piace in Premier, in Serie A e pure in Turchia, ma al momento la sua priorità sembra essere legata ad una permanenza a Bologna.

Il sogno /

Il possibile acquisto Kevin Bonifazi per puntellare la difesa

Il possibile addio Mattia Destro per ritrovare una maglia da titolare