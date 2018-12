Il via al mercato invernale il 3 gennaio. Si chiude in anticipo, il 18 gennaio

© foto di Insidefoto/Image Sport

La prima e unica priorità del Cagliari in vista del mercato di gennaio è trovare il sostituto dell'infortunato Lucas Castro. E i nomi accostati ai sardi, in tal senso, non mancano. Quello più affascinante porta a Nicolò Zaniolo se la Roma dovesse decidere di cederlo in prestito. Ma oggi il nome più caldo sembra essere quello di Jasmin Kurtic della SPAL. Sullo sfondo i profili di Daniel Bessa, Roberto Soriano e Marco Mancosu.

Capitolo uscite: in difesa partirà uno fra Marco Andreolli e Fabio Pisacane, col primo nettamente favorito. Ma pure a centrocampo potrebbe esserci un addio, ovvero quello di Luca Cigarini, centrale che non sta trovando spazio con Maran.

Il sogno: Nicolò Zaniolo, ma la Roma difficilmente lo farà partire

Il possibile acquisto: Jasmin Kurtic per sostituire Castro

Il possibile addio: Marco Andreolli