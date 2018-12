© foto di Federico Gaetano

Storicamente la Lazio è tra le formazioni meno attive nel mercato di gennaio. Al massimo un piccolo ritocco e qualche addio tra gli esuberi, che non mancano mai. Solo che stavolta ci sono casi spinosi da risolvere, anche se il risultato pare scontato: la società capitolina vuole blindare, e lo farà, Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic. "Distratto dal mercato", è il titolo regalato dallo stesso serbo, sintomo che l'estate non ha portato consigli ma sogni prima e tormenti poi alle due stelle della Lazio. Che hanno sempre grandi estimatori di mercato ma che Lotito vuole blindare senza se e senza ma. Lo farà, mentre il ds Igli Tare è al lavoro, giustappunto, per i 'ritocchi'. Sulla destra partirà Dusan Basta, sirene dalla Svizzera per Martin Caceres e una stagione non all'altezza dell'ultima per Adam Marusic, lascia pensare che proprio in quell'out possa arrivare un titolare. I nomi? Davide Zappacosta del Chelsea. Manuel Lazzari della Spal. Stefan Lainer del Salisburgo. Un titolare per completare l'undici di Simone Inzaghi.

Il sogno: blindare e rilanciare Sergej Milinkovic-Savic

Il possibile colpo: un esterno destro titolare per Simone Inzaghi

Il possibile addio: Martin Caceres e Dusan Basta