-30 al mercato: Fiorentina, rinforzi in attacco. A prescindere da Pioli

Il via al mercato invernale il 3 gennaio. Si chiude in anticipo, il 18 gennaio

La Fiorentina lavora sul campo per cercare di tornare alla vittoria, dopo 7 partite senza successi. E parallelamente la dirigenza, capitanata da Pantaleo Corvino, si muove sottotraccia per regalare a Stefano Pioli almeno un paio di rinforzi di qualità. Ammesso e non concesso che la guida tecnica della squadra resti questa, perché dopo una serie negativa del genere iniziano a circolare voci sul possibile esonero di Pioli. A prescindere da quello che sarà il futuro della panchina, appare chiaro come alla Fiorentina serva almeno un rinforzo in attacco: e i profili valutati, in tal senso, hanno caratteristiche precise. Si va da Nicola Sansone del Villarreal a Lazar Markovic del Liverpool, passando per Arber Zeneli dell'Heerenveen. Un esterno in grado di garantire gol e assist e che possa intercambiarsi con Marko Pjaca, uno che nei prossimi mesi dovrà meritarsi il riscatto a fine stagione. Quindi un centrocampista: Veretout e Benassi sono gli intoccabili, ma nel ruolo di interno servirebbe un po' più di qualità rispetto a quella garantita da Edimilson. Chiusura con l'attacco: Simeone è in difficoltà e non segna da 10 partite. Originariamente il suo sostituto era stato individuato in Vlahovic, ma il giovane serbo non ha mai trovato spazio e quindi, in caso di occasione, un centravanti potrebbe arrivare. Magari dall'estero. Capitolo uscite: si lavorerà allo sfoltimento della Rosa. Maxi Olivera è destinato a tornare in Uruguay, ma pure a centrocampo Bryan Dabo, visto il poco spazio, potrebbe essere ceduto.

Il sogno Lazar Markovic. E' un vecchio pallino di Corvino e a Liverpool non trova spazio

Il possibile acquisto Nicola Sansone, i contatti col Villarreal risalgono all'estate

Il possibile addio Maxi Olivera tornerà in patria dopo mesi nel dimenticatoio.