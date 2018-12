- 30 al mercato: il Torino pensa al futuro. E Soriano può dire addio

Il via al mercato invernale il 3 gennaio. Si chiude in anticipo, il 18 gennaio

In inverno il Torino dovrà cercare soprattutto di resistere agli assalti per i gioielli della propria rosa. Su tutti, Iago Falque e Andrea Belotti, entrambi destinati comunque a rimanere alla corte di Mazzarri. Poi, per quanto riguarda le entrate, arriverà probabilmente un centrocampista, anche perché Soriano potrebbe lasciare anzitempo i granata dopo una prima parte di stagione piuttosto anonima. Tanti e diversi i nomi seguiti dai granata, tutti comunque molto giovani. In Italia piace Machin del Pescara, ma il rinforzo potrebbe arrivare dall'estero con la speranza di 'pescare' un nuovo Meité. Piace, in tal senso, Nedim Bajrami, classe '99 del Grasshoppers. Ma pure il giovanissimo Moriba Kourouma del Barcellona.

Capitolo uscite: come detto Soriano non ha impressionato e potrebbe lasciare Torino, col Cagliari che osserva interesato per la sostituzione di Castro. Può partire, in prestito, anche Simone Edera per trovare maggiore continuità (piace al Frosinone dall'estate).

Il sogno: /

Il possibile acquisto: José Machin del Pescara

Il possibile addio: Roberto Soriano dopo i primi complicati mesi granata