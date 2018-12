-30 al mercato: Juventus tra sogni pazzeschi e immobilismo

Il via al mercato invernale il 3 gennaio. Si chiude in anticipo, il 18 gennaio

Senza mezze misure. La Juventus è a un bivio, per gennaio. Tra occasioni multimilionarie e la possibilità, altrettanto concreta, di essere inoperosa sugli ingressi invernali. Da una parte c'è Paul Pogba, dall'altra lo status quo della miglior rosa d'Italia e già pronta per la corsa alla Champions League. A conti fatti, e a rosa sott'occhio, pare non manchi niente a Massimiliano Allegri e di mal di pancia, al di là di qualche sparuto mugugno da Daniele Rugani a Mehdi Benatia, non v'è traccia. La Juventus è a posto per quanto riguarda i portieri, con due titolari come Wojciech Szczesny e Mattia Perin. Non ha bisogno d'intervenire certamente in difesa e pure in mediana, per quantità e qualità, al netto d'imponderabili emergenze, non ha necessità. Chiaro: se poi dovesse aprirsi un'occasione, Fabio Paratici è pronto sui blocchi di partenza. Paul Pogba è in rotta con José Mourinho e con il Manchester United: i Red Devils non vogliono perdere un capitale ma le ultime dichiarazioni dello Special One a riguardo lasciano poco spazio alle interpretazioni. Isco, altrettanto, non vive un momento certo sereno con il Real Madrid ma gioca in un ruolo che alla Juventus è ben più che coperto. Però la Vecchia Signora non ha urgenza e neppure bisogno d'intervenire. Per questo la possibilità più concreta è che sia un gennaio d'immobilismo. In uscita pure: l'unica possibilità è l'addio di Benatia più che di Rugani (Milan in pressing), mentre la Juventus lavora per bruciare i tempi sulla concorrenza per il baby Jean-Clair Todibo in scadenza con il Tolosa.

