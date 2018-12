Il via al mercato invernale il 3 gennaio. Si chiude in anticipo, il 18 gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista di gennaio l'Empoli, che con Beppe Iachini ha ritrovato la quadratura, farà probabilmente poco sul mercato. La prima e forse unica necessità sembra legata all'attacco: il nome di Alessandro Matri intriga, ma è più semplice arrivare al prestito di Dawid Kownacki dalla Samp.

Un rinforzo potrebbe arrivare anche in difesa, il primo nome resta quello di Sebastiano Luperto del Napoli.

Poi il resto sarà legato alle eventuali cessioni: Traore piace a Roma e Samp, con i blucerchiati che seguono da vicino anche il terzino Di Lorenzo, nome buono pure per la Fiorentina. A centrocampo il pezzo pregiato è Krunic: in estate si era mosso con forza il Torino, ma dopo le recenti buone prestazioni gli estimatori sono aumentati.

Chiusura con i rinnovi: in arrivo, probabilmente prima di gennaio, il prolungamento di Frederic Veseli fino al 2022.

Il sogno Alessandro Matri, per regalare gol ed esperienza all'attacco di Iachini

Il possibile acquisto Dawid Kownacki in prestito dalla Samp

Il possibile addio Rade Krunic, dopo le buone prestazioni, ha sempre più estimatori.