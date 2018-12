-30 al mercato: l'Udinese è il mercato made in Nicola. Blindato De Paul

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Falcinelli e Andrea Barberis. Parte da due pupilli di Davide Nicola il possibile mercato di gennaio dell'Udinese. Il dt Daniele Pradè è al lavoro per regalare rinforzi alla società friulana e tra i nomi fatti con il nuovo tecnico, ci sono anche quelli dei due allenati a Crotone. Il terzo sarebbe l'esterno difensivo mancino, Bruno Martella, ma i nomi si sprecano, tra Andrea Nalini e Aleandro Rosi. Una priorità, intanto, è già andata: blindare Rodrigo De Paul con un nuovo contratto, in attesa di far maxi cassa in estate. Tra le ultime idee, poi, c'è anche quella di regalare un centrale difensivo a Nicola: il nome più caldo è Kevin Bonifazi della Spal, ma di proprietà del Torino. All'estero piace il trequartista Lucas Necul dell'Arsenal de Sarandi, poi la punta tedesca che gioca in Turchia, Lennart Thy dell'Erzumurspor. Capitolo uscite: per il deludente polacco Lukasz Teodorczyk, il prestito a gennaio è un'idea concreta. Verso l'addio anche il portiere Simone Scuffet, tornerà Stipe Perica dal Frosinone ma non resterà in Friuli.

