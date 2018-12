© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi ha sorprendentemente esonerato Davide Ballardini per far spazio a Ivan Juric. La scelta, a punti fatti, si è rivelata per adesso ben più che disastrosa con lo score del croato al di sotto di quello dell'ex tecnico e con qualche scricchiolio sorprendente anche con Krzysztof Piatek che sembra aver bagnato le polveri. La panchina del tecnico è a rischio ma i tifosi del Genoa spera che non lo sia il futuro, almeno a gennaio, del polacco e di Christian Kouamé. Entrambi sono i trascinatori del reparto avanzato del Grifone e entrambi hanno fior di richieste dalle big italiane ed europee. Il Genoa potrebbe 'anticiparne' la cessione, almeno di uno, ma tenendoli fino all'estate. Urgono rinforzi in mediana: il sogno è il ritorno dal Milan di Andrea Bertolacci e, a proposito di cavalli di rientro, c'è anche Stefano Sturaro dallo Sporting Club. Tanti in uscita e pronti a salutare: gli indiziati sono Lisandro Lopez, Gianluca Lapadula, Ervin Zukanovic e Ivan Lakicevic.

Il sogno: blindare a gennaio Piatek e Kouamé

Il possibile colpo: il ritorno di Andrea Bertolacci

Il possibile addio: Ervin Zukanovic, in rotta con Ivan Juric