-30 al mercato: Milan fra il sogno Fabregas e la suggestione Ibra

Il via al mercato invernale il 3 gennaio. Si chiude in anticipo, il 18 gennaio

© foto di Imago/Image Sport

La dirigenza del Milan è un vulcano di idee ed in vista di gennaio ha promesso a Gennaro Gattuso almeno un paio di acquisti per provare a blindare il quarto posto. Detto e scritto dell'arrivo già stabilito di Lucas Paquetà, i rossoneri potrebbero riabbracciare Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese negli States ha continuato a segnare e la sua voglia di essere ancora protagonista potrebbe fare la differenza in Serie A. Come successo negli anni passati.

Oltre a Ibra, Leonardo e Maldini lavorano anche ad un centrocampista per la sostituzione dell'infortunato Biglia. E il nome di Cesc Fabregas è il primo sulla lista, seppur non sia semplice trovare la quadra a livello economico. Quindi il difensore: anche in questo caso i rossoneri guardano a Londra, sponda Chelsea. Piaceva e piace Christensen, ma il centrale pare destinato al ritorno al'Gladbach. E così attenzione a Gary Cahill: l'ex capitano della Nazionale inglese ha perso il posto da titolare con Sarri e reclama spazio. Proprio quello che il Milan, soprattutto col 3-5-2, potrebbe regalargli.

In uscita qualche operazione minore: Plizzari andrà a giocare in prestito, così come Simic. A centrocampo potrebbero fare le valigie Montolivo, Alen Halilovic e José Mauri.

Il sogno L'arrivo di Cesc Fabregas, in scadenza a giugno col Chelsea

Il possibile acquisto Zlatan Ibrahimovic: può essere il colpo per raggiungere la Champions

Il possibile addio Riccardo Montolivo, dopo mesi nel dimenticatoio e prima della scadenza del suo contratto